أحمد خميس

امر محقق مخفر ميدان حولي بتعميم اوصاف مركبتين المانيتين الاولى موديل 2014 والثانية موديل 2016، كما اصدر امرا بضبط واحضار وافد سوري اتهم بخيانة الامانة.

وجاءت هذه الاجراءات في اعقاب تقدم وافد ارمني من مواليد 1980 ببلاغ لمخفر ميدان حولي مشيرا الى انه يتعامل في شراء وبيع المركبات الالمانية ذات الموديلات الحديثة، وانه اعطى وافدا سوريا يدعى «ع.ع» من مواليد العام 1976 مركبتين، الاولى موديل 2014 بقيمة 8.250 دينارا والثانية موديل 2016 بقيمة 11.500 دينار لونها ازرق، على وعد ان يتم اعطاؤه المبلغ، الا ان المدعى عليه لم يعد اليه المركبتين او المبالغ المستحقة.