تقدم وافد فلبيني من مواليد 1982 ببلاغ الى مخفر شرطة الجابرية مبلغا عن قيام شخص حدد اسمه ويدعى (ل.) لا يعرف باقي بياناته بسرقة سيارته وكان بداخلها 850 دينارا.

وبحسب إفادة الفلبيني فإنه عرض سيارته للبيع وتقدم إليه شخص عرفه بنفسه بأنه سوف يشتري السيارة وطلب تجريبها ومكنه المبلّغ من ذلك ولكنه هرب بها وكان بداخلها المبلغ المذكور حسب تأكيد المجني عليه.

من جهة اخرى، تقدمت مواطنة تدعى (ذ.ص) ببلاغ الى مخفر شرطة الجابرية متهمة زميلتها وتدعى (ف.) بأنها اخذت منها 1500 دينار على سبيل الأمانة ولم تعد لها المبلغ رغم مطالبتها المتعددة لها.

من جهة أخرى أخمد رجال الإطفاء حريقا اندلع في مركبة بمنطقة الرقعي أمس دون وقوع إصابات بشرية.

من جهة أخرى، نجا وافد آسيوي من الموت بعدما تفحمت مركبته بفعل النيران التي أتت على المركبة وسط الاشتباه في ان الحريق حدث بسبب تماس، وقد تعامل رجال إطفاء الجهراء مع حريق المركبة.