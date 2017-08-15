جاسم التنيب ـ أمير زكي

أعلن مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تستعد لإلحاق 300 وكيل ضابط وعدد من ضباط الصف الجامعيين للالتحاق بدورة ترقية تمهيدا لترفيعهم إلى رتبة ملازم، مرجحا أن يتم هذا الإجراء بعد عيد الأضحى مباشرة.

إلى ذلك، باشرت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية يوم أمس استقبال الدفعة الـ 44 من الطلبة الضباط، والبالغ عددها 346، كما أرجأت «الأكاديمية» إلى الأول من أكتوبر المقبل الدراسة بالنسبة للدفعات 45 و46 وضباط الاختصاص والدراسات في الشرطة النسائية كضباط والرقباء الأوائل، وكذلك تأجيل الدراسة الى الموعد نفسه بالنسبة لمدرسة الشرطة، وذلك للانتهاء من التجهيزات المتعلقة بالإعاشة.

وقال المصدر: إن الشرطة النسائية في خيطان تستعد لاستقبال 35 مفتشة إطفاء كرقيب ليتلقين العلوم الشرطية والتدريب على كل الأمور المتعلقة بالضبط والربط.