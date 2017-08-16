أقيم امس الثلاثاء حفل انطلاق تنفيذ مشروع رخص السوق والأكشاك الذكية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة الديار المتحدة وذلك في مبنى الشيخ صباح الأحمد بمكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي والذي سيكون متاحا أمام الجمهور خلال الأشهر القادمة.

يأتي ذلك في إطار مشروع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة طويلة الأمد لقطاع المرور بالشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

ويسعى المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في توفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال إعفائهم من ضرورة الحضور الشخصي للإدارات المعنية عند تجديد رخص السوق الخاصة بهم من خلال أكشاك موزعة في مواقع مختلفة ومن خلال تطبيقات الأجهزة الذكية وشبكة الانترنت، وزيادة انتاجية الموظفين واختصار الوقت في انجاز معاملات رخص السوق، وتحقيق اعلى معايير السرية والجودة في إصدار رخص السوق بما يتماشى مع المواصفات الدولية.

حضر الحفل مدير مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور ورئيس فريق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل العقيد سالم محمد العجمي والأمين العام المساعد لقطاع الدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري.