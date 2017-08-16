هاني الظفيري

احتجز شاب كويتي في العقد الثالث من عمره في نظارة مخفر الفحيحيل قبل إحالته الى الأدلة الجنائية لمعرفة ما اذا كان متعاطيا لمواد مسكرة او لا، فيما صدرت تعليمات بضبط وإحضار شاب آخر كان يقود مركبة اصطدمت بدوريتين، حيث هرب على الأقدام تاركا صديقه ومركبة معطوبة الإطارين، وتم التحفظ على «قلاص» بها آثار لمواد مسكرة، ومن المرجح ان توجه لقائد السيارة ومرافقه عدة تهم منها إتلاف مال الدولة وقيادة مركبة في حالة سكر، الى جانب جملة من المخالفات المرورية الأخرى، كما جرى التحفظ على المركبة في كراج الحجز على ذمة القضية.

وجاءت تلك الأحداث في أعقاب مطاردة «هوليوودية» تشبه تماما ما نشاهده في افلام البلاي ستيشن.

أما عن تفاصيل الواقعة، فذكر مصدر امني ان دورية تابعة لمرور الأحمدي وتحديدا دوريات قسم الرادار بقيادة رقيب اول ومرافقه وكيل عريف، وخلال جولة لهما على طريق الملك فهد السريع تحت جسر الشعيبة، شاهدا مركبة تسير في جانب الطريق وإطاريها الأمامي والخلفي بالجانب الأيمن «مبنشرين»، وعليه قام رجلا الأمن بالطلب من المركبة التوقف، فتظاهر قائد السيارة ذات الإطارين بالتوقف لكنه اصطدم بالدورية من الجانب الأيمن وزاد من سرعته في محاولة للهرب، وقامت الدورية التي تعرضت للإتلاف بمواصلة المطاردة وطلب الإسناد. ولدى وصول الدورية الثانية والتي تحمل رقم 88708 اصطدم بها قائد السيارة المبنشرة بعنف محدثا تلفيات جسيمة بها، وأعقب ذلك بأن قام ومرافقه بترك السيارة والهرب على الأقدام، فتمت مطاردتهما والإمساك بمرافق قائد المركبة، وتبين انه في حالة سكر، اما قائد المركبة فلم يتمكن رجال الأمن من ضبطه وهرب الى جهة غير معلومة، وبالعودة الى المركبة لتفتيشها والتحفظ على الأغراض التي بها عثر بداخلها على «قلاص» بلاستيك به مواد مسكرة، كما تبين ان الشاب الموقوف مصاب بجروح سطحية جراء سقوطه على الأرض خلال المطاردة، وتم طلب الإسعاف وتقديم الإسعافات الأولية له. وقال المسعف: ان إصابة الشاب لا تحتاج الى نقله للعلاج.