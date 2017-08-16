عبدالله قنيص

أنهى رجال أمن الأحمدي نشاط مواطن اعترف بارتكابه العديد من جرائم سلب الوافدين أموالهم ومتعلقاتهم، فيما تبين ان المواطن مطلوب لـ 5 مخافر على ذمة قضايا سلب والمخافر المطلوب لها هي ابوحليفة والفنطاس والصباحية وميناء عبدالله ومنطقة صباح الاحمد السكنية، وعقب ضبط المتهم مباشرة تم استدعاء وافدين تعرضوا للسلب وتعرف عدد منهم على المتهم الذي كان ينتحل صفة رجل امن بأن يرتدي صديري يستخدمه رجال الأمن، وعثر معه على الصديري المستخدم في جرائم السلب داخل مركبة الجاني والذي تم توقيفه في منطقة صباح الأحمد السكنية.

واستنادا الى مصدر امني فإن انتشار جرائم سلب الوافدين خاصة في منطقتي ميناء عبدالله وصباح الاحمد السكنية دعا مدير امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح الى الطلب من رئيس مخفري ميناء عبدالله وصباح الاحمد السكنية بوضع حد لهذه القضايا من خلال خطة محكمة للانتشار والتعامل مع هذه النوعية من البلاغات بالسرعة الممكنة. وقال المصدر: قام رئيس مخفري ميناء عبدالله وصباح الاحمد السكنية بنشر دوريات في محيط مناطق تواجد الوافدين، وخلال قيام احدى الدوريات بالانتشار في هذه المناطق تم الاشتباه في مواطن يوقف الوافدين ويطلب هوياتهم ولدى اقتراب الدورية منه حاول الهرب من خلال الانطلاق بسرعة في المناطق السكنية ولكن تمت مطاردته وضبطه بعد اغلاق منافذ الهروب امامه، وبتفتيش سيارته عثر على صديري يخص رجال الامن، وبإخضاع الموقوف للتحقيق اعترف بأنه يرهب الوافدين بارتداء الصديري ومن ثم يقوم بسلب ما بحوزتهم من هواتف وأموال، ولدى الاستعلام عن المواطن تبين انه مطلوب لـ 5 مخافر، وعليه تم استدعاء المجني عليهم، حيث تعرف عدد منهم على المتهم.