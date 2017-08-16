محمد الدشيش

وضع اسم مواطن خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول لضبطه واحضاره بمجرد وصوله البلاد على خلفية ارتكابه وآخر تم ضبطه زهاء 20 قضية سلب بالقوة معظمها ارتكب في منطقــــة ابو حليفة. وبحسب مصدر امني فان رجال مباحث ابو حليفة وعقب ازدياد قضايا السلب التي تستهدف وافدين آسيويين قاموا بإجراء التحريات والتي انتهت الى ان المتورط في القضية مواطن عاطل وسبق اتهامه في قضايا مرتبطة بتعاطي المواد المخدرة.

هذا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بأنه وآخر يستهدفان الوافدين بانتحال صفة مباحث. ولدى إجراء التحريات عن شريك المتهم تبين انه سافر الى دولة آسيوية وعليه تم وضع اسم الهارب على قوائم الترقب للوقوف على حقيقة ما ذهب اليه المواطن الموقوف وباعتباره شريكا له في السرقات.