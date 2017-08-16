عبدالله قنيص

أحال مدير عام مديرية امن الاحمدي وافدا آسيويا اعترف مقابل رئيس مخفري ميناء عبدالله وضاحية فهد الاحمد بأنه يقوم بتوصيل حبوب الترامادول مقابل دينارين للحبة الواحدة وعثر بحوزته على 10 حبات.

وبحسب مصدر امني، فإن رجال امن الاحمدي وخلال جولة لهم في منطقة ميناء عبدالله تم توقيف وافد يستقل مركبة متهالكة، حيث تم الطلب منه التوقف لتحرير مخالفة، في هذه الاثناء لاحظ رجال الامن ارتباكا غير مبرر للوافد والذي بدا انه يحاول القاء شيء ما بحوزته.

وعليه تم اخضاعه للتفتيش ليعثر معه على 10 حبات ترامادول، وبسؤاله عن الحبوب قال انه يقوم بـبـيـعـها بالتجزئة، هذا ومن المـقرر تفتـيش منزل المتهم بعد اتخاذ الاجراءات القانونية لضبط حبوب مخدرة اخرى يحتفظ بها.