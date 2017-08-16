هاني الظفيري

أحال رجال امن الاحمدي وافدين (ارجنتينيا وهنديا) الى حجز نظارة الفحيحيل بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية من الخمور المحلية التي كانا يقومان بترويجها للوافدين، وتم رفع تقرير بالواقعة الى العميد عبدالله سفاح.

وقال مصدر امني ان دورية تابعة للامن العام واثناء تجولها في منطقة الفحيحيل اشتبهت بمركبة متوقفة بإحدى الساحات الرملية، وعند الاقتراب منها هرب منها شخصان باتجاهين مختلفين، فقام رجال الامن بطلب الاسناد وعلى الفور قام قائد الدورية بمطاردة احدهما فيما ترجل العسكري الآخر وقام بمطاردة الشخص الثاني وتم ضبطهما والعودة الى المركبة التي تبين انها مليئة بزجاجات الخمور المحلية المختلفة الاحجام وعددها 109 بطل كبير و17 صغير، وأمر العميد سفاح باحالة الوافدين الى الحجز ورفع تقرير بالواقعة.