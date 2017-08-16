محمد الجلاهمة

بعد شيوع مقطع وصور لسيارة خدمات تابعة لوزارة الداخلية وهي متوقفة ويقوم أحد العمال بوضع التموين بها، أكد مصدر أمني لـ «الأنباء» أن مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة المقدم صالح صهيل وجه بإحالة المقطع والصور الى إدارة الرقابة والتفتيش لتحديد الجهة التي تتبعها المركبة، ومن ثم تحديد هوية من كان على متنها وفتح تحقيق معه لاستخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها، وهو تقديم خدمات للداخلية.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت المقطع على نطاق واسع باعتبار أن مركبة مخصصة لخدمات الداخلية من الممكن أن تستغل من قبل أي من كان في «الداخلية» سواء من قبل السائق أم ضابط كلف السائق بنقل التموين.