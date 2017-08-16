أحمد خميس

احتجز مواطن في نظارة مخفر الصباحية ووجهت إليه تهمة الضرب على نحو محسوس وتهديد بالقتل فيما لم يؤخذ بإفادة الزوجة بأن زوجها يعمل كل ذلك تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنة من مواليد 1991 استنجدت بعمليات الداخلية 112 حيث ابلغت العمليات بأن زوجها يهددها بالقتل ويضربها بعنف ويشتبه بأنه بحالة غير طبيعية، وعلى الفور تم توجيه دورية تابعة لمخفر الصباحية الى موقع البلاغ وضبط الزوج وطلب من الزوجة التوجه الى المخفر للتحقيق معها وخلصت التحقيقات الى ان تهمة الضرب على نحو محسوس والتهديد بالقتل غير مرتبطة بجناية تعاطي المواد المخدرة المنسوبة للمتهم.