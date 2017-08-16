عبدالكريم أحمد

تصدر محكمة الجنايات اليوم الأربعاء حكمها بالدعوى المتهم بها ثلاثة مواطنين بقتل مقيم أردني دهسا في منطقة السالمية بعد اختلافهم على بيع مواد مخدرة وشرائها.

وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، حيث اتهمت الأجهزة الأمنية الجناة البالغين من العمر 19 و20 و21 عاما- اثنان منهم خارج البلاد- بقتل المجني عليه دهسا وذلك بعدما اختلفوا معه على شراء مواد مخدرة، حيث استولوا منه على قطعة من مادة «الكيميكال» المخدرة لكنهم اختلفوا معه على ثمنها خلال صفقة تسلم وتسليم في منطقة السالمية ولاذوا بالفرار بمركبتهم، إلا أنه تعلق بها، فما كان منهم إلا أن حاولوا أن يفلتوه منها، إذ أخذ السائق بالمركبة يدور يمينا وشمالا حتى اصطدم جسد المجني عليه بمركبة أخرى وأصبح جثة هامدة.