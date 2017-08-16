ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية شركة تأمين بدفع 13.780 دينارا قيمة تأمين سيارة مواطن مسروقة وذلك بعد مطالبة المواطن وديا بنصف مبلغ السيارة وامتناع الشركة عن تسليم المدعي المبلغ المتفق عليه مما حدا به الى اللجوء للقضاء والمطالبة بحقه.

وامام المحكمة حضر المحامي عبدالرحمن الوطري وكيلا عن المدعي وقدم حافظة مستندات تنطوي على وثيقة التأمين ومحضر حفظ قضية السرقة من الادعاء العام والذي قرر أن القضية حفظت مؤقتا لأن المتهم مجهول وعليه طالب الشركة بأداء مبلغ التأمين كاملا إعمالا لعقد التأمين المبرم بين طرفي التداعي وأن الشركة المدعى عليها رفضت تسليم المدعي قيمة التأمين المتفق عليه بعد المطالبات الودية وتقديم شكوى لدى وزارة التجارة والتي كان الرد عليها سلبيا من قبل الشركة.