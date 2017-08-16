سعود الدعيج

سجل مخفر شرطة القيروان حالة وفاة مواطن من مواليد 1960، وقال مصدر امني إن شقيق المتوفى تقدم للإبلاغ عن وفاة أخيه وأحضر معه تقريرا طبيا أفاد فيه بأنه تم نقل المواطن الى الإسعاف وحاول المسعفون إنعاشه لكنه لم يستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، وأمر محقق مخفر القيروان بنقل الجثة الى الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة.

من جهة أخرى، ورد بلاغ الى غرفة العمليات يفيد بوفاة شاب عراقي من مواليد 1979 في معهد صحي في منطقة شرق، وقال مصدر امني ان المتوفى نقل بواسطة الاسعاف لإنعاشه لكنه لم يستجب، وذكر تقرير طبي صادر من المستشفى الذي نقلت إليه الجثة أنه لا يوجد سبب واضح للوفاة، وأمر محقق مخفر شرق بنقل الجثة الى الطب الشرعي والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الوفاة الغامضة وفتح تحقيق مع صاحب المعهد الصحي للكشف عن ملابسات الواقعة.