سعود الدعيج

اكتشفت امرأة ان هاتفها الذي يحتوي على صور وارقام هواتف اصدقائها اختفى بعد ان نسيته بالقرب من احد المحلات التجارية في منطقة فهد الاحمد، ورجعت بسرعة الى المكان الذي نسيت هاتفها فيه، ولكن المفاجأة ان هاتفها اختفى، فتوجهت فورا لابلاغ السلطات في مخفر فهد الاحمد، وسجلت قضية سرقة هاتف.

من جهة اخرى، فوجئ خليجي بدخول شخصين الى منزله بمنطقة بيان دون سابق معرفة أو إنذار، وكان الخليجي قد سمع صوتا حول المنزل وحينما توجه الى مصدر الصوت فوجئ بوجود شخصين وسط المنزل وهو لا يعرفهما، وبمجرد رؤيتهما له لاذا بالفرار مستقلين مركبتين يابانيتين، لكنه استطاع تسجيل رقم احداهما وقدمه الى مخفر بيان وجار ضبطهما.