عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالدعوى المتهم فيها ثلاثة مواطنين بقتل مقيم أردني دهسا في منطقة السالمية بعد اختلافهم على بيع وشراء مواد مخدرة، حيث قضت حضوريا لأحدهم وغيابيا للآخرين المتواريين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة القتل وببراءتهم من التهمة الثانية والمتعلقة بالاستيلاء على المادة المخدرة.

وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن الحكم طبق العقوبة الأشد وفقا للمواد التي تجرم القتل بطريق الخطأ، حيث عدلت المحكمة وصف الاتهام من قتل عمد إلى قتل بطريق الخطأ بعدما اطمأنت لدفاع المتهمين بأنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه الذي هو من أمسك بمركبتهم وتعلق بها.

وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، حيث اتهمت الأجهزة الأمنية المتهمين البالغين من العمر 19 و20 و21 عاما - اثنان منهم خارج البلاد - بقتل المجني عليه دهسا وذلك بعدما اختلفوا معه على شراء مواد مخدرة، حيث استولوا منه على قطعة من مادة «الكيميكال» المخدرة لكنهم اختلفوا معه على ثمنها خلال صفقة تسلم وتسليم في منطقة السالمية ولاذوا بالفرار بمركبتهم، إلا أنه تعلق بها، فما كان منهم إلا أن حاولوا أن يفلتوه منها، إذ أخذ السائق بالمركبة يدور يمينا وشمالا حتى اصطدم جسد المجني عليه بمركبة أخرى وأصبح جثة هامدة.