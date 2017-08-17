تمكنت إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وهي إحدى الإدارات التابعة لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح من ضبط 16 شركة مغلقة، ورغم ذلك مسجل على كفالتها 116 عاملا مخالفا لقانون الإقامة.

من جهة أخرى، وردت معلومات الى قسم ضبط المخالفين بإدارة البحث والتحري عن وجود مكتب وهمي للعمالة المنزلية، وعلى ضوء ذلك تم إجراء التحريات وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة المعلومات، وتم ضبط 4 خدم مخالفين من الجنسية الأفريقية وبعد الاستعلام عنهم بجهاز الحاسب الآلى تبين انهم جميعا مطلوبون في قضايا تغيب وعدد من القضايا الأخرى.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم ويعملون بنظام اليومي وجار عمل اللازم معهم.