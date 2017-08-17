محمد الجلاهمة

انتقل فريق من الأدلة الجنائية لرفع الآثار التي يمكن ان يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم خلال قيامهم بسرقة محول كهرباء رئيسي في جنوب السرة، وذلك تمهيدا لضبط الجناة بالتنسيق مع المباحث الجنائية.

يأتي استهداف محول رئيسي في منطقة السلام استمرارا لمسلسل سرقات يستهدف محولات الكهرباء.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطن يعمل في وزارة الكهرباء وبصفته مفوض عن الوزارة بتسجيل القضايا الجنائية لمحولات الكهرباء أبلغ مخفر السلام في القضية رقم 18/2017 جنايات السلام ان هناك شخصا او اشخاصا كسروا القفل الخارجي للمحطة وتمكنوا من سرقة كيبلات المحول.

ولفت المبلغ الى ان واقعة السرقة اكتشفت في العاشر من اغسطس بعد رصد خلل في التوصيلات وتم إجراء إثبات حالة في اليوم نفسه، وبعد ذلك جرى تبديل القفل الخارجي، وذلك حفاظا على بقية الموجودات وأبلغ وكيل النائب العام بمضمون البلاغ الساعة 4 فجراً الا انه أفاد بعدم تسجيل قضية إلا بكتاب معتمد من قبل الوزارة بالمسروقات والقيمة المالية.