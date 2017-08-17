محمد الجلاهمة

«يا فرحة ما تمت انتظرت لسنوات حتى اشتريت سيارة حديثة موديل 2017، ولكن كان هناك من ينتظر على ما يبدو ليسرق فرحتي وينحاش».

بهذه الكلمات تقدم وافد يمني الى مخفر شرطة الرميثية للابلاغ عن سرقة سيارته موديل 2017 وبداخلها اوراق تجديد رخصته وفواتير تابعة لشركة وملابس شخصية.

وبحسب افادة اليمني امام محقق المخفر، والذي امر بتحرير مخالفة مرورية له بعنوان «ترك سيارة في وضعية تشغيل» قبل تسجيل القضية تحت عنوان «سرقة»، فإنه ترك السيارة في وضعية تشغيل وتوجه الى احد المخابز الايرانية لشراء خبز حار بقيمة 250 فلسا، وخلال حديثه مع الفران فوجئ بسيارته، وهي يابانية لم يمض على شرائها نحو الشهر، تتحرك امام عينيه بعد ان استقلها لص وانحاش بها.

هـــــذا، وتــم تعميم أوصاف المركبة المسروقة علــى عمـوم أجهزة الداخلية وأرفق ايضا الى جانــب نــوع السيارة في تعميم الضبط انها مركبـــة بيضاء اللـــون بوكس موديل 2017.