عبدالله قنيص
أمر مدير عام مديرية امن الفروانية بإحالة 6 وافدين الى ادارة الإبعاد لقيامهم بلعب القمار في إحدى الغرف في منطقة صباح الاحمد السكنية.
وتمت مصادرة ادوات لعب قمار ومبلغ مالي كان بحوزة المقامرين الستة.
وبحسب مصدر امني فإن معلومة وصلت الى رئيس مخفر منطقتي صباح الاحمد السكنية وميناء عبدالله عن اعتياد وافدين التجمع في غرفة للعزاب وقيامهم بلعب القمار حتى ساعات الصباح الاولى، وعلى الفور تم ابلاغ مدير امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح الذي وجه بمداهمة الوكر وضبط من بداخله ويوم أمس تمت مداهمة الوكر وتوقيف المقامرين بوضعية تلبس لعب قمار تمهيدا لابعادهم.