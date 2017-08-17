سعود الدعيج

سجلت قضية في مخفر العدان تحت عنوان إتلاف عمدي، وحملت القضية رقم 168/2017 جنح.

جاء تسجيل القضية بعد ان تقدم مواطن الى المخفر المذكور وقال انه من سكان منطقة سعد العبدالله وكان يسير بسيارته اليابانية موديل 2016، وفوجئ باعتراض شخص الى الحارة التي كان يسير فيها واصطدم بمركبته من الخلف، الأمر الذي أدى الى إتلاف مركبته، وقام مرة اخرى بالاصطدام في الجهة نفسها الى ان توقف ولاذ بالفرار، وقدم المواطن أوصاف المركبة أميركية الصنع التي استخدمها الجاني لكنه مجهول والشخص مجهول ولا يعرفه ووقعت الحادثة في طريق الملك عبدالعزيز وتم إبلاغ السلطات.