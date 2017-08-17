أحمد خميس

ادرج اسم وافدة فلبينية على قوائم المطلوب القبض عليهم عقب قيامها بسرقة كفيلها والهروب الى جهة غير معلومة.

وبحســب مصـــدر امني فإن مواطنة مسنة تقدمت ببلاغ الى مخفر شرطة بيان افادت فيه بأن خادمتها الفلبينية من مواليد 1986 سرقت منها 50 دينارا وخاتمين و«تراجي» اي حلق وهربت الى جهة غير معلومة، هذا وسجلت قضية سرقة في مخفر شرطة بيان.

من جهة اخرى فتح رجال مباحث الجهراء تحقيقا للوقوف على هوية مجهول سرق محتويات منزل خليجية في منطقة القيروان، وقـــال مصدر امني ان خليجية من مواليــد 1976 قالت ان منزلها تعرض لسرقة محتوياته، وذكر ان المسروقات تتضمن مشغولات ذهبية وجهازي تلفزيون وميكروويف وسخـــان، ولم تتهـــم احـــدا بالسرقة، واحيل البــلاغ الى جهة الاختصاص.