محمد الدشيش

سجل شاب كويتي قضية اعتداء بالضرب بحق حدث تم ضبطه وأرفق في ملف القضية تقريرا طبيا تضمن جرحا قطعيا في الرأس. ورغم ان الحدث المتهم برر اعتداء بأنه كان نتيجة قيام المدعي بالتقحيص بشكل مبالغ وإزعاجه للأسر إلا ان المجني عليه نفى صحة ما ذهب إليه الحدث، وقال ان الاعتداء غير مبرر.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا شابا تقدم الى مخفر العدان وأبلغ عن تعرضه للضرب بعجرة من قبل شاب آخر، وعليه تم ضبط الشاب بعد ان أرشد المعتدى عليه على مسكن المعتدي، وبسؤال الجاني، الذي تبين انه حدث، قال ان المدعي كان يقحص مقابل منزل عائلته في القصور.