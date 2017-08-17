أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري، عن تخصيص مكتب خاص لإنجاز معاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الإدارات التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة في المحافظات الست.

وأضاف ان تلك المكاتب ستقوم بإنجاز معاملات هذه الفئة التي تعد جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وتوفير خدمة الكراسي المتحركة لتسهيل تنقلهم أثناء إنجاز معاملاتهم الى جانب وضع لوحات إرشادية على مداخل الإدارات لتسهيل حركتهم وإتمام إجراءاتهم دون أن يعانوا أي صعوبة أو عراقيل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية لتحديث العمل الأمني ودفع عجلة التطور في مختلف القطاعات الأمنية، وتوفير أفضل الخدمات الأمنية وتسهيل وتبسيط الإجراءات على المراجعين لتمكينهم من إتمام معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

بالإضافة الى اعتزام الوزارة النهوض بمستوى الخدمات الأمنية والفنية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بمن فيهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.