عبدالله قنيص

في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة للتصدي للجريمة وتعقب مرتكبيها، وترسيخا لقواعد الأمن والأمان في المجتمع، قام قطاع الأمن العام بحملات أمنية مفاجئة شملت محافظات الكويت الست خلال 3 أيام شملت الفترة من 13-15/8/2017.. أسفرت عن ضبط 184 مطلوبا جنائيا ومدنيا ومتغيبا، بالإضافة الى 270 مخالفا لقانون الإقامة ومن دون إثبات.

كما تم ضبط 31 قضية مخدرات و6 قضايا خمور، بالإضافة الى ضبط 3 قضايا سرقة و8 عمالة سائبة و3 بائعين متجولين، فضلا عن ذلك تم فض 83 مشاجرة، وقد تم تلقي 1858 بلاغا وتحرير 847 مخالفة مرورية وحجز 73 مركبة وضبط 13 مركبة مطلوبة.

وقد قام رجال الأمن العام بإقامة 48 نقطة تفتيش في أنحاء البلاد و612 ثبوت وتواجد أمني، كما تمت معاينة 672 حادثا مروريا وتحرير 4 مخالفات مرورية لمواقف المعوقين، بالإضافة الى 247 مهمة أخرى، وتقديم 773 مساعدة إنسانية.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعة في كل أرجاء البلاد من أجل ضبط المخالفين والخارجين على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة والتصدي لأي مخالفات أو انتهاكات للقانون وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين.