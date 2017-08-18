هاني الظفيري

سقط باكستاني بيد رجال إسناد دوريات الفروانية، وذلك لحيازة هيروين في أحد طرقات المحافظة وتم رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر أمني ان دورية تابعة لإسناد الفروانية كانوا في جولة اعتيادية وتمت مشاهدة قائد مركبة وعند توقيفه تم رصد كيس صغير الحجم وظهرت علي الوافد، الذي اتضح انه باكستاني الجنسية، علامات الارتباك وتبين ان الكيس يحتوي على مادة الهيروين المخدرة، وعند تفتيشه عثر على اربعة أكياس كبيرة الحجم واثنين صغيرين لتكون الكمية ٦ أكياس، وأمر مدير الأمن بإحالة المتهم الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتسجيل قضية بحقه وإرفاق المضبوطات، كما أردف المصدر بأن المتهم مسجل بحقة قضايا بعد الاستعلام عنه من خلال جهاز الداخلية.

من جهة أخرى، أحيل 3 وافدين من الجنسية المصرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان عثر بحوزتهم على 27 حبة ترامادول الى جانب حبة فياغرا، وقال مصدر امني ان حملة لرجال امن الاحمدي في منطقة المنقف اوقفت 3 وافدين، حيث بدا على أحدهم انه في حالة غير طبيعية وعليه تم اخضاعهم للتفتيش ليعثر بحوزتهم على الحبوب.

كما أحال مدير عام مديرية امن الجهراء اللواء علي ماضي الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 3 آسيويين بعد ان عثر بحوزتهم على 13 حبة يشتبه في انها حبوب مخدرة.



وقال مصدر امني ان الوافدين الثلاثة جرى توقيفهم خلال وجودهم داخل باص لنقل العمال يخص جهة حكومية، حيث عثر معهم على 13 حبة هلوسة.