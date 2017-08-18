توقيف مواطن مطلوب بـ 50 ألف دينار وضبط آخر تبين انه مدين بمبلغ 60 ألفاً

هاني الظفيري - عبدالله قنيص

تمكن رجال امن العاصمة من ضبط مواطن من مواليد 1985 في منطقة العاصمة وتبين انه مطلوب للسجن 4 سنوات حيث احيل مباشرة الى التنفيذ الجنائي، وقال مصدر امني ان حملة الامن العام وخلال حملة لها اوقفت مواطنا بدت عليه علامات الارتباك، وبالتدقيق عليه عبر حاسوب الداخلية تبين انه مطلوب إلقاء قبض لادارة تنفيذ الأحكام الجنائية للحبس 4 سنوات على ذمة تعاطي مواد مخدرة الى جانب كونه مدينا بمبلغ 132 دينارا وكذلك مطلوب لمخفر شرطة الفردوس على ذمة قضية سرقة مركبة.

من جهة اخرى، ألقى رجال أمن العاصمة القبض على مواطن مطلوب للحبس وللتنفيذ المدني في منطقة الصليبخات أمس الأول.

وذكر مصدر أمني أنه خلال تجوال دورية أمنية لاحظ رجال الأمن مركبة سارت بشكل سريع لدى مشاهدتها الدورية، وعند الطلب من قائدها التوقف لم ينصع للأوامر فتمت ملاحقته إلى أن تم القبض عليه وعند التأكد من إثباته اتضح أنه مواطن بالغ من العمر 32 عاما، وبالاستعلام عنه تبين أنه مطلوب إلى إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية حبس لمدة 4 سنوات واجب النفاذ ومطلوب إلى إدارة التنفيذ المدني، إضافة إلى إلقاء قبض لمباحث الفردوس بقضية سرقة مركبة، وتمت إحالته إلى مخفر الصليبخات.

علي صعيد آخر، أحال مدير عام مديرية أمن الأحمدي العميد عبدالله سفاح الى ادارة التنفيذ المدني مواطنين بعد ان تبين انهما مطلوبان بـ 110 آلاف دينار.

وبحسب مصدر امني فإن رئيس مخفر منطقة صباح الأحمد السكنية وميناء عبدالله نفذ حملة مفاجئة في نطاق منطقة ميناء عبدالله، حيث تم توقيف مواطن تبين انه مطلوب لدين قدره 50 ألف دينار وضبط آخر تبين انه مدين بمبلغ 60 ألف دينار.