عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات جلستها الثالثة لمحاكمة المحامي الذي ادعى تحصل بنغالي على الجنسية الكويتية بالتزوير وتدرجه في المناصب بوزارة الصحة، وقررت حجزه للحكم في السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل.

والتفتت المحكمة عن الطلب الذي قدمه المتهم للمرة الثالثة على التوالي بإخلاء سبيله حيث قدم طلبين مماثلين في الجلستين الماضيتين ولم تقبلهما المحكمة، وبذلك يستمر حجزه حتى موعد النطق بالحكم.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد واجهت المتهم بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، رغم انكاره الاتهام مدعيا أن معلومات سرية وصلت إليه بهذا الشأن وأثارها للصالح العام.