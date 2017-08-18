محمد الدشيش

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد مصري الجنسية من تهمة الاعتداء بالضرب والطعن بـ «سكين» وسرقة مبلغ 120 دينارا وهاتف نقال من آسيوي في منطقة خيطان.

وحضرت المحامية عصمت الخربوطلي مع المتهم أمام المحكمة ودفعت ببطلان القبض على موكلها لانتفاء حالة التلبس بالجريمة وبانعدام علاقة المتهم بالواقعة وبتلفيق الاتهام، وانتفاء الأدلة، كما دفعت بعدم جدية التحريات، وذلك لتناقض أقوال الشهود مع بعضها ومع الثابت بالأوراق، وتناقض الدليل الفني وأقوال الشاهد.

ودفعت الخربوطلي بخلو الأوراق من الأدلة وعدم توافر أركان الجريمة في حق موكلها.