عبدالله قنيص

قضت المحكمة بإلزام شركة تجارية بمبلغ 354 ألف دينار وبمقابل انتفاع 5000 دينار شهريا حتى تاريخ تسليم الشاحنات مع 7% كفوائد عن المبالغ المترصدة بذمتها.

وتتلخص الدعوى في قيام شركة وعبر المحامي فهد الفرماوي بمقاضاة شركة أخرى للمطالبة بمبالغ انتفاع وتسليم شاحنات وفقا لاتفاق شفوي بينهما في وقت سابق.

وبعد تداول الدعوى أمام القضاء وإدارة الخبراء وبحثها بموجب ثلاثة تقارير خبرة، انتهت المحكمة استنادا إلى التقارير، إلى القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 354 ألف دينار وفوائده القانونية ومبلغ 5 آلاف دينار شهريا كمقابل انتفاع وتسليم الشاحنات.

وكانت الشركة المدعى عليها أنكرت التعامل مع المدعية وأنكرت صلتها بالموظف المتسلم لبعض الفواتير، إلا ان المحامي الفرماوي أثبت العلاقة التجارية بين الطرفين رغم انعقادها شفاهة، مثبتا أيضا تبعية الموظف المتسلم لبعض الفواتير للشركة المدعى عليها، وأثبت وجود السيارات المستأجرة في حيازة المدعى عليها، وهو ما اقتنعت به المحكمة.