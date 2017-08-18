محمد الدشيش

قضت المحكمة المدنية ببيع عقار بقيمة 400 ألف دينار كثمن أساسي لبيعه في المزاد العلني مع تقسيم ثمن البيع على الشركاء كل حسب نصيبه الشرعي، وذلك في دعوى أحد ورثة مواطن.

وتتلخص الدعوى المقامة من المحامي فريح الكوح بصفته وكيلا عن المدعية، مطالبا بندب خبير لقسمة العقار محل الدعوى وتجنيب حصة المدعية في العقار وفي حال تعذر ذلك يباع في مزاد علني، مؤكدا ان موكلته ضمن الورثة الشرعيين للمتوفى الذي ترك العقار محل النزاع وانحصر ورثته في المدعية والمدعى عليهم والمدعية ترغب في إنهاء حالة الشيوع.

وباشر الخبير المأمورية وانتهى تقريره إلى تعذر قسمة العقار تبعا للوائح والنظم المعمول بها لكثرة عدد الورثة، مؤكدا أن سعر العقار يقدر بـ 400 ألف دينار كثمن أساسي لبيعه في المزاد العلني.