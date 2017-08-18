محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

أخمد رجال إطفاء الجهراء حريقا التهم مركبة يابانية عند مدخل الدائري الرابع باتجاه منطقة القصر بالجهراء ولم يخلف الحريق أي إصابات.

من جهة أخرى ، تعرض وافد من الجنسية المصرية لعملية سرقة اثناء تواجده في منطقة ميدان حولي بشارع بغداد، وكان الوافد قد اوقف مركبة يابانية تعود للشركة التي يعمل بها في السالمية الواحدة ظهرا وعند خروجه لم يعثر عليها، وعليه توجه الى السلطات الامنية وتقدم ببلاغ عن سرقة المركبة في مخفر ميدان حولي.



من جهة اخرى، فوجئت مواطنة بسرقة مركبتها التي اوقفتها امام مبنى مطافئ غرب مشرف، وعلى الفور اتصلت برجال الامن الذين حضروا الى المكان ولم يعثروا عليها، وتم تقديم بلاغ الى السلطات الامنية في مخفر بيان حول سرقة المركبة وتم تحويلها الى جهات الاختصاص.

من جانب آخر، قام مواطن بزيارة الى منزل شقيقته بمنطقة القصر في ساعة مبكرة من الصباح حيث استوقف مركبته الاميركية امام منزلها، وبعد انتهاء زيارته فوجئ بأن سيارته طارت من مكانها بغمضة عين على ايدي مجهولين وعلى الفور قام بإبلاغ السلطات الامنية في مخفر النعيم عن اختفاء سيارته، وتم تحويل البلاغ الى الجهات المعنية وجار البحث عنها.