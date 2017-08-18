احمد خميس

عن أمر وكيل نيابة الاحمدي، تمت احالة جثتين الاولى لوافد اميركي الجنسية والثانية لشخص مجهول الهوية الى الطب الشرعي للوقوف على اسباب وفاتهما، وبحسب مصدر امني فإن حارس احدى البنايات في منطقة المهبولة ابلغ عمليات الداخلية بأن رائحة كريهة للغاية تصدر من داخل احدى الشقق والتي يقيم بها وافد اميركي.

وعليه تم ابلاغ النيابة العامة والتي امرت بكسر الشقة للوقوف على اسباب هذه الرائحة الكريهة، خاصة ان المقيم في الشقة هاتفه مغلق على الدوام.

ومضى المصدر بالقول: تم استدعاء رجال الاطفاء بحضور النيابة العامة والمباحث ورجال امن الاحمدي يتقدمهم العميد عبدالله سفاح، ومن ثم كسر باب الشقة وتبين وجود جثة الاميركي من مواليد 1977 وهي في حالة تعفن، وبفحصها من قبل الطبيب الشرعي افاد بأن الوفاة مر عليها اكثر من اسبوع، ومن المقرر ان يحسم الطب الشرعي سبب وفاة الاميركي، واذا ما كانت الوفاة طبيعية او عن سبب اخر.

من جهة اخرى، وفي منطقة المهبولة ايضا ابلغ مواطن عن مشاهدته لجثة لشخص ملقى على الارض في ساحة ترابية، وبفحص الجثة لم يعثر بها على اي طعنات، كما لم يعثر بحوزة الجثة على اي اثبات للشخصية، لتتم احالة الجثة ايضا الى الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وايضا للوقوف على هوية الشخص الذي توفي في ظروف غامضة، تمهيدا لمعرفة اقاربة ومن ثم تسليمهم الجثة.