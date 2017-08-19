محمد الجلاهمة - محمد الدشيش

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بتوجيهات الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح من القاء القبض على شبكة اسيوية لممارسة الاعمال المنافية للآداب قدمت إلى الكويت عن طريق سمات دخول سياحية.

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من مصادرها السرية تفيد بوجود شبكة تقوم باستغلال احدى الشقق السكنية لممارسة الأعمال المخلة بالآداب نظير مبالغ مالية، وعليه تم تكثيف عمليات البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومة ومداهمة الشقة المشبوهة بعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وتم ضبط 7 وافدات جميعهن من جنسية آسيوية، الى جانب حارس البناية بتهمة مخالفة قانون الاقامة والتستر على المضبوطات كما تم ضبط مندوب صاحب البناية.

من جهة اخرى، وضمن الجهود التي تبذلها الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت ادارة البحث والتحري من ضبط مكتب وهمي للعمالة المنزلية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بقيام أشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين من خلال إدارة مكتب وهمي للعمالة المنزلية، حيث يقوم هؤلاء بإعطائهم سندات قبض وإيهامهم بأنهم يعملون في مكتب مرخص للعمالة المنزلية وهم في الحقيقة مكتب وهمي.

وبعد اجراء مزيد من التحريات للتأكد من صحة المعلومة واتخاذ الاجراء القانوني اللازم تم ضبط 17 مخالفا من الجنسية الاثيوبية وبحوزتهم عدد من سندات القبض الوهمية.

ولدى التدقيق على بيانات المتهمين تبين أن جميعهم مخالفون لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى وانهم يعملون بنظام اليومية وغير تابعين لمكتب مرخص بشكل قانوني.

وأحيل كافة المتهمين الى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.