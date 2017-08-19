محمد الدشيش

تجرى بعد غد الاثنين القرعة العلنية للمتقدمين لدورة ضابط دبلوم هندسة إطفاء ودورة وكيل عريف تخصص مكافحة، وقال مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير إنه بإمكان المتقدمين للدورات المذكورة الحضور الى المكان الذي ستجرى فيه القرعة العلنية وهي صالة الألعاب الرياضية بنادي الكويت الرياضي الكائن في منطقة كيفان في العاشرة صباحا.

دوسيتم بثها بشكل مباشر على حساب الانستغرام التابع للإدارة العامة للإطفاء التالي: @officilakfsd، لمن لا يستطيع الحضور الى موقع إجراء القرعة حتى يستطيع متابعة نتائج المقبولين في الدورتين المذكورتين.

وفيما يتعلق بدورة رقيب إطفاء مفتش وقاية للبنات ودورة وكيل عريف مشغل آلية تم إلغاء القرعة عنهما لأن اعداد المتقدمين للدورتين المذكورتين كانت متناسبة مع العدد المطلوب.

وذكر العقيد خليل الأمير أن القرعة التي ستجرى بشكل علني ستكون بحضور ممثلين من لجنة المقابلات الشخصية والتي يترأسها نائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية اللواء مهندس خالد التركيت وأعضاء اللجنة العقيد محمد القحطاني والمقدم عبدالله الانصاري وعبدالله الصبر ممثلا عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وممثلون عن وزارة الداخلية والطوارئ الطبية وبحضور وسائل الإعلام.

وأعرب العقيد الأمير في ختام تصريحه عن شكره لرئيس وأعضاء نادي الكويت الرياضي على تعاونهم الدائم مع الإدارة العامة للإطفاء واعارتهم لصالة الألعاب الرياضية المغلقة التي ستجرى بها القرعة العلنية، وشكر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تقدم الدعم دائما الى الإدارة العامة للإطفاء في جميع الدورات.