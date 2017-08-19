محمد الجلاهمة

ألقى رجال أمن حولي القبض على وافد هندي مروج للخمور عثر بحوزته على 11 زجاجة خمر محلية الصنع في منطقة حولي.

وأفاد مصدر أمني بأنه خلال تجوال دورية بأحد شوارع المنطقة لحفظ الأمن وضبط المخالفين والمطلوبين، اشتبه رجال الأمن في قائد مركبة حاول الفرار لدى مشاهدته الدورية وعند الطلب منه التوقف لم ينصع للأوامر وتمت ملاحقته إلى أن تم استيقافه وضبطه ولدى التأكد من هويته تبين أنه وافد هندي وبتفتيش مركبته احترازيا عثر بداخلها على 11 زجاجة خمر محلية الصنع واعترف ببيعها على العمالة الآسيوية، وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

من جهة اخرى، تمكنت احدى دوريات امن الفروانية من القاء القبض على وافد آسيوي بمنطقة جليب الشيوخ، وكانت احدى الدوريات تقوم بجولة اعتيادية عندما اشتبهت في آسيوي يحمل كيسا كبيرا ويسير بشكل مريب فتم متابعته واستيقافه وبتفتيشه احترازيا اكتشف بالكيس 13 قنينة خمر محلية ومعدة للبيع واعترف بحيازتها واحيل الآسيويان والمضبوطات الى المكافحة.

في سياق آخر، تمكن رجال مخفر جليب الشيوخ من ضبط مصنع خمور كبير، وكانت معلومات بشأن المصنع قد وردت الى مباحث المخفر فتم اجراء التحريات التي أكدت المعلومات فتمت مداهمة المصنع وعثر به على 4000 زجاجة خمر محلية وأدوات تصنيع.