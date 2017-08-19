هاني الظفيري

نقلت مواطنة إلى مستشفى مبارك بعد تعرضها للاعتداء بالضرب من قبل زوجها الذي سجلت بحقه قضية اعتداء بالضرب. وكانت الزوجة قد زورت ورقة باستخدام آلة طابعة لتكذب وتخدع زوجها بأنها حامل فكان جزاؤها أن اعتدى عليها بالضرب حتى أصيبت بإصابة في الوجه.

وقال مصدر أمني إن المواطن كان قد شاهد تقريرا قدمته له زوجته يذكر فيه أنها أصبحت حاملا بينما أخبره عدة أطباء فيما سبق أنها لن تتمكن من الحمل منه لأسباب جينية، وذهب الزوج المواطن الى العيادة المنسوب إليها التقرير فنفى المسؤولون في العيادة علمهم بالتقرير وأكدوا انهم لم يصدروا تقريرا بهذا الشأن، الأمر الذي تأكد للزوج ان زوجته تخدعه وبسؤالها اعترفت بأنها قامت بتزوير التقرير فطار صوابه وأنهال عليها بالضرب.