أحمد خميس

توفي وافد مصري نتيجة حادث مروري على طريق العبدلي كيلو 65، وتم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية فتوجهت إحدى الدوريات الأمنية الى مكان الحادث وتبين ان المركبة انقلبت به، وقام رجال الأمن بمعاينة الحادث وتم ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي وتم رفع الجثة وإحالتها الى الجهات الأمنية.

من جهة اخرى، تعرض طفل من الجنسية السورية يبلغ 7 سنوات الى حادث دهس أثناء عبوره الطريق في منطقة المهبولة، حيث دهسه وافد بنغالي الجنسية وجاء ذلك عندما حاول الطفل العبور دون الانتباه الى الطريق حيث فوجئ به السائق البنغالي وصدمه وتم نقله الى مستشفى العدان للعلاج وتمت إحالة الوافد الى المخفر.