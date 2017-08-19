هاني الظفيري

قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم في قضية سلب بالقوة بعد اتهامه بسلب وافد عربي الجنسية وانتحال صفة رجل أمن، وذلك اثر مرافعة محامي الدفاع عبدالوهاب بن سلامة الذي استطاع ان يقنع المحكمة ببراءة المتهم وعدم يقين ما تم تقديمه من ادلة للمحكمة.

وتتلخص وقائع الدعوى في أنه اثناء سير الوافد بسيارته فوجئ بسيارة تستوقفه وقام قائدها بعرض بطاقة تحمل شعار وزارة الداخلية، مؤكدا انه رجل مباحث وقام بتفتيشه وأخذ متعلقاته ومبلغا ماليا قدره 170 دينارا وقام باقتياده في سيارة الى رجل آخر لا يعرفه فقاما بإنزاله في منطقة الصليبية.

وجاءت مرافعة المحامي بن سلامة في المحكمة بأنه ليس هناك دليل واقعي على أن المتهم قام بالفعل المذكور خاصة ان المشتكي لم يتعرف صراحة على المتهم وعليه أمرت المحكمة ببراءة المتهم.