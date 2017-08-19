عبدالله قنيص

وقعت مشاجرة بين وافدين من الجنسية الآسيوية بمنطقة جليب الشيوخ تم فيها استخدام العصي وحاول العديد من المارة بالمنطقة ان يتدخلوا لفض المشاجرة ولكن العصي منعت تفريق الآسيويين اللذين «كسرا بعضهما» بالضرب بسبب خلافات تطورت الى التشابك بالإيدي، وتم ابلاغ عمليات وزارة الداخلية والتي وجهت احدى الدوريات الى مكان المشاجرة وتم ضبط المتشاجرين وإحالتهما الى جهات الاختصاص بالسلطات الأمنية في مخفر جليب الشيوخ.

من جانب آخر، وقعت مشاجرة بين مواطن ووافد مصري في منطقة ميدان حولي بسبب خلاف على موقف للسيارات بالقرب من فرع الجمعية، وقام المواطن الغاضب من سلوك الوافد بتهشيم زجاج مركبة الوافد الذي وقف مندهشا من هذا التصرف.

وتوجه الوافد الى مخفر ميدان حولي وابلغ عن المواطن الذي قام بكسر زجاج سيارته وجار استدعاء المواطن للتحقيق معه بالواقعة.