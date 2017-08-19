أحمد خميس

ألقى رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية القبض على ساحر هندي ذاع صيته في أعمال السحر والشعوذة، حيث استغل مكان سكنه في منطقة المرقاب واستخدمه في استقبال زبائنه وعقد الصفقات السحرية معهم نظير مبالغ مالية.

وكانت معلومات سرية قد وصلت الى رجال المباحث عن نشاط الوافد الهندي في استخدام السحر والشعوذة في ايهام زبائنه الراغبين في تنفيذ رغباتهم كلا حسب طلبه، وبينت التحريات كذلك بأنه متورط في بيع خرز سحري يستخدم في أغراض السحر والشعوذة وذلك نظير مبلغ 350 دينارا.

وأكدت التحريات تورط الساحر الهندي في هذا النشاط، فتم إعداد كمين محكم له حيث أرسل له مصدر سري اتفق معه على شراء احد انواع الخرز السحري وخلال التسلم والتسليم تم إلقاء القبض عليه وسجلت ضده قضية نصب واحتيال أحيل الى جهات التحقيق المختصة.