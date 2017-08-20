أي شكوى يتم التحقيق فيها وتتخذ الإجراءات اللازمة

التقى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري، في مكتبه سفيري الفلبين ريناتو بيدرو أوفيلا وسريلانكا كانديبان بالا لدى الكويت كل على حدة.

وتم خلال اللقاءين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بالعمالة الفلبينية والسريلانكية من خلال التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

كما تناول اللواء الهاجري مع ضيفيه الإجراءات التي اتخذتها الدولتان لاستقدام العمالة المنزلية ضمن شركات متخصصة لضمان حقوق جميع الأطراف.

وأعرب سفيرا الفلبين وسريلانكا عن تقديرهما للكويت على رعايتها للجاليتين الفلبينية والسريلانكية.

حضر اللقاءين مدير إدارة العمالة المنزلية محمد العجمي والذي أشار الى اهتمام وزارة الداخلية بمتابعة اي شكاوى عمالية خاصة فيما يتعلق بعدم دفع الرواتب، لافتا الى ان هذه الشكاوى يتم التحقيق فيها واتخاذ كل ما يلزم بحيث يقوم الكفيل بدفع كامل مستحقات العامل، وفي حال عدم فعل ذلك يتخذ بحقه اجراءات منها وقف استقدام اي عمالة عليه ومنعه من إجراء معاملات له.