محمد الجلاهمة

أحال مدير عام مديرية أمن محافظة الاحمدي العميد عبدالله سفاح 6 أشخاص، بواقع 4 مواطنين ووافدين من الجنسية المصرية وسابع غاني الجنسية، الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بحيازة مواد مخدرة، وتم التحفظ على مواد مخدرة وأدوات تعاط ضبطت بحوزة الموقوفين السبعة، وبحسب مصدر امني، فإن احدى دوريات امن الاحمدي وخلال جولة لها في منطقة المهبولة شاهدت شخصا في حالة غير طبيعية يترنح بمركبته، فتم توقيفه، وتبين انه مواطن، وبتفتيشه عثر بحوزته على قصدير بداخله مادة يشتبه في أنها مخدر الشبو، كما عثر بحوزته على عملة نقدية ملفوفة تستخدم في تعاطي المواد المخدرة.

من جهة اخرى، وخلال جولة لرجال العميد عبدالله سفاح في منطقة الرقة تمت مشاهدة مركبة متوقفة في جانب الطريق وبالاقتراب منها تبين ان بداخلها 3 شباب نائمين، حيث تم إيقاظهم وتبين انهم في حالة غير طبيعية وبتفتيش الشباب الثلاثة تبين ان جميعهم مواطنون عثر بحوزتهم على ورقة بيضاء بها مادة عشبية وتبين ان احدهم مدين بمبلغ 2600 دينار.

وفي سياق متصل، تمكنت دورية تابعة لأمن الأحمدي من ضبط وافدين من الجنسية المصرية وتبين انهما في حالة تعاط.

فيما قال مصدر امني ان تعطل المركبة بالوافدين على الطريق الساحلي قاد الى اكتشاف تعاطيهم للمخدرات. وأشار المصدر الى ان دورية تابعة لأمن الأحمدي رصدت مركبة معطلة في وسط الطريق الساحلي وتبين ان قائدها مصري يدعى (م.ت) من مواليد 1993 ومرافقه (أ.أ) من مواليد 1981 وعثر بحوزتهما على 3 سجائر مستعملة بها آثار لمادة الحشيش، اما بالنسبة للوافد الغاني فقد عثر بحوزته على 25 سيجارة بنية اللون من مادة الماريغوانا، وقال مصدر امني ان دورية لأمن الأحمدي وخلال جولة لها في منطقة المهبولة اشتبهت بوافد تبين انه غاني، وبتفتيشه عثر معه على لفافات الماريغوانا.