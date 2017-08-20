محمد الجلاهمة

قادت مخالفة عرقلة حركة سير مواطنة الى مباحث القادسية بعد اكتشاف أن المركبة التي تقودها مطلوبة على ذمة قضية سرقة، فيما قام رجال أمن الأحمدي بتحرير 4 مخالفات مرورية للسيدة المخالفة، وهي عرقلة حركة سير وعدم حمل رخصة قيادة وعدم حمل دفتر مركبة، وكسر في «الاسطب» الخلفي.

وبحسب مصدر أمني، فإن دورية أمن الأحمدي وخلال جولة لها في منطقة المهبولة شاهدت مركبة متوقفة في جانب الطريق، وعليه تم تشغيل الفلاشر والطلب من السيدة هويتها ورخصة القيادة، ولكنها قالت إنها لا تحمل أي إثبات، وبإجراء استعلام عن المركبة التي تقودها تبين أنها مطلوبة القاء قبض لمباحث القادسية، حيث كان يقودها مجهول وتورط في ارتكاب جريمة سرقة.

من جانب آخر من جهة أخرى، تحفظ أمن الأحمدي على مركبة أميركية فارهة موديل 2017 تقودها مطلوبة لخيانة أمانة ولقضية برقم 2017/700، وقال مصدر أمني إن المركبة تم الاستعلام عنها خلال توقفها في منطقة أبوحليفة، حيث تم الاستعلام عنها بتقنية الكاميرا الذكية، وتبين أنها مطلوبة لخيانة أمانة، فيما رجح مصدر أمني أن تكون القضية هي أن المركبة مستأجرة.