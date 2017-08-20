محمد الدشيش

طعن حدث آخر مماثل له في العمر مشادة كلامية بينهما إثر خلافات سابقة وتطور الأمر إلى قيام إحدهما بتسديد طعنتين في الذراع اليسرى للآخر في منطقة الأحمدي أمس الأول.

وقال مصدر أمني إن مواطنا أفاد في شكواه لرجال أمن مخفر الأحمدي عن تعرض ابنه الحدث لطعنتين باليد ودخوله للمستشفى من قبل حدث آخر آثر مشاجرة دامية بينهما، وزود المبلغ الأمنيين ببيانات الجاني وتم ضبطه وإحالته إلى الجهة المختصة.

من جهة أخرى، اتهمت مواطنة زوجها بالاعتداء عليها لفظيا. وأفاد مصدر أمني بأن المواطنة قالت في شكواها لرجال الأمن إنها تلقت اتصالا هاتفيا يحمل عبارات سب وقذف من قبل زوجها المواطن، فطالبته بالتوقف، فواصل السب والقذف، وزودت المبلغة الأمنيين برقم هاتف الزوج.