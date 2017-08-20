محمد الجلاهمة ـ محمد الدشيش

اقتيد وافد مصري يدعى (خ.ر.) الى مكافحة المخدرات لحيازة مواد مخدرة وحبوب هلوسة.

وقال مصدر امني انه وخلال جولة لدورية تتبع أمن الأحمدي في منطقة العقيلة تم توقيف مركبة للاشتباه وتبين ان قائد المركبة بحالة غير طبيعية وعيناه حمراوان بشكل مبالغ فيه، وعليه طلب نزوله وبتفتيشه احترازيا قبل ان يصعد الى الدورية عثر في جيبه الأيمن على باكيت سجائر بداخله عدد من السجائر ومادة عشبية، وبتفتيش جيبه الأيسر عثر معه على 42 حبة.

من جهة أخرى ألقى رجال أمن الفروانية القبض على وافد عربي مطلوب لإدارة التنفيذ المدني في منطقة الفروانية أمس الأول.

وذكر مصدر أمني أن دورية أمنية خلال جولة اعتيادية للحفاظ على الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين اشتبهت في قائد مركبة اسرع بمركبته بمجرد رؤيته الدورية فتم توقيفه وظهرت عليه علامات التوتر والارتباك، وعند طلب هويته اتضح أنه وافد عربي، وبالاستعلام عنه تبين أنه مطلوب لإدارة التنفيذ المدني بمبلغ 4000 دينار وتمت إحالته إلى الجهة المختصة.