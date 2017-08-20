محمد الجلاهمة

اقتيد شخص من غير محددي الجنسية إلى إدارة التنفيذ الجنائي تمهيدا لترحيله الى السجن المركزي لقضاء عقوبة الحبس 40 شهرا الصادرة بحقه على خلفية قضية ضرب مبرح افضى الى موت.

وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات امن الاحمدي وخلال جولة لهم في منطقة جابر العلي اشتبهت في مركبة يابانية بيضاء اللون يستقلها شخصان وتبين ان الأول يدعى (ف.و.م) غير كويتي من مواليد 1988 والآخر قال انه لا يوجد معه اثبات وانه بدون. وعليه تم عمل بصمة تعريفية للأخير وتبين انه مطلوب القاء قبض جنائي لـ 3 سنوات و4 أشهر لقضية رقم 61/2015 جنايات وتم احالة المطلوب الى مخفر جابر العلي لاتخاذ إجراءات ترحيله الى التنفيذ.