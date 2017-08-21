مصدر أمني: ترجيحات بأن اللصين تتبعا المجني عليه من الجليب حتى المباركية

عبدالله قنيص - محمد الدشيش

شرع رجال مباحث العاصمة في البحث عن شخصين مجهولين تمكنا من سرقة صراف سوري عملات متنوعة تعادل 11 ألف دينار، فيما قال مصدر امني ان رجال المباحث استعانوا بكاميرات مراقبة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيرا الى أن التحقيقات الأولية تشير الى ان الصراف السوري كانت تتم متابعته من منطقة الجليب حتى استهدف مقابل حديقة بلدية الكويت.

وبحسب مصدر امني، فإن صرافا سوري الجنسية تقدم الى مخفر شرطة الصالحية وقال انه سحب مبلغ 11 الف دينار من احد البنوك، وبحكم عمله في محلات صرافة بالمباركية قام باستبدال العملة الكويتية بعملات أميركية وأوروبية وخليجية متنوعة.

ومضى بالقول انه لدى توجهه الى سيارته المتوقفة على مقربة من محلات الصرافة، اعترض طريقه شخصان مجهولان قاما بالاعتداء عليه بالضرب لدرجة اصابته في رأسه، ثم سلبا العملات التي كانت بحوزته وهربا جريا على الأقدام الى جهة غير معلومة، وتم تكليف رجال المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

وأرفق المجني عليه تقريرا طبيا تتضمن اصابات ونزيف نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه.