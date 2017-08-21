أحمد خميس

أمر وكيل نيابة الجهراء بتسجيل قضية سلب بالقوة بتصنيف جنايات وبرقم 62/2017، وذلك بعد ان تقدم وافد مصري يعمل سائق ديليفري في أحد مطاعم الوجبات السريعة مبلغا عن سلبه بالقوة 47 دينارا. وبحسب مصدر امني فإن الوافد وهو من مواليد 1982 قال انه يعمل في فرع احد المطاعم بمنطقة القصر وطلب منه التوجه لتوصيل طلب الى منطقة النعيم واثناء تسليمه للطلب خرج عليه 3 اشخاص يرتدون الدشاديش ويضعون على رؤوسهم كابات ويحملون في ايديهم سكاكين، حيث قاموا بضربه وسلبه حافظة نقوده وكان بداخلها المبلغ المذكور ورخصة السوق، مشيرا الى ان الجناة هددوه بالقتل اذا ما استغاث وفروا هاربين.