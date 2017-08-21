محمد الجلاهمة

تم التحفظ على فتاة من مواليد 2004 داخل المستشفى الاميري للوقوف على الاجراء القانوني الذي سوف يتخذ بحقها وذلك على خلفية قيامها بقيادة مركبة اسرتها في منطقة سعد العبدالله وحتى منطقة الشامية.

وكانت غرفة عمليات الجهراء قد ابلغت مخفر شرطة سعد العبدالله بوجود حالة خطف فتوجهت احدى دوريات المخفر الى عنوان البلاغ، وتبين ان فتاة كويتية في الثالثة عشرة من عمرها خرجت من منزل ذويها في المنطقة مستقلة مركبة الاسرة ومتوجهة الى جهة غير معلومة.

وذكر مصدر امني ان اسرة الفتاة اتصلت بالمخفر وافادت بوجود الفتاة في المستشفى الاميري وتم توجيه الدورية الى المستشفى للتأكد من حالتها الصحية. واوضح المصدر ان رجال الدورية تبين لهم عدم وجود حادث او اختطاف، وان الفتاة قادت مركبة الاسرة من منطقة سعد العبدالله الى الشامية حيث تعطلت بها نتيجة «بنشر» احدى الاطارات، وهو ما اصاب الفتاة بالخوف.

واختتم المصدر تصريحه مؤكدا ان الحالة الصحية للفتاة جيدة، وغادرت برفقة ذويها.